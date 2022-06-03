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Желе «Клубника»: рецепт от Елизаветы Глинской

03.06.2022

Желе «Клубника» с шампанским и грейпфрутом звучит очень празднично, а готовится совсем просто. Победительница и экс-судья «МастерШеф» Елизавета Глинская поделилась пошаговой инструкцией. Рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

Для клубничного желе:

  • Клубничное пюре — 200 г
  • Клубника — 200 г
  • Сахар — 30 г
  • Желатин — 8 г
  • Вода — 40 мл
  • Лимонный фреш — 20 мл

Для желе с шампанским:

  • Шампанское — 240 мл
  • Грейпфрутовый фреш – 100 мл
  • Цедра 1/2 грейпфрута
  • Сахар — 100 г (количество сахара корректируйте, зависит от сладости шампанского)
  • Желатин — 8 г
  • Вода — 40 мл

Для декора:

  • Взбитые сливки (жирность не менее 30%)
  • Клубника
  • Мята

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Приготовление:

  1. Нарезать часть клубники небольшими кубиками, а часть ягод измельчить блендером до состояния пюре. И в одном, и в другом случае клубника может быть замороженной.
  2. В сотейник отправить клубничное пюре, клубнику-кубики, лимонный фреш (он поможет сохранить цвет клубнике) и сахар, довести до кипения. Снять с огня.
  3. Соединить горячее пюре с замоченным и набухшим желатином.
  4. Пропорция желатина и воды  1:5. Желатин всегда замачивать в воде комнатной температуры. Оставить желатин на 1015 минут, чтобы он набух.
  5. Разлить клубничное желе по бокалам или формам. Убрать в холодильник на несколько часов, до застывания.
  6. На огонь поставить сотейник с грейпфрутовым фрешем, цедрой и сахаром, довести до кипения. Процедить от цедры.
  7. Грейпфрут дает приятную горчинку и прекрасно сочетается с розовым шампанским. Можно взять апельсин или мандарин.
  8. Добавить замоченный и набухший желатин, можно добавить шампанское.
  9. Вылить шампанское поверх застывшего клубничного желе. Убрать в холодильник на несколько часов.
  10. Готовое желе украсить взбитыми сливками и свежей клубникой.

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