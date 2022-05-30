Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Победный хлеб: быстрый рецепт хлеба от Паши Серветника

30.05.2022

Победитель 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник делится своим рецептом победного хлеба. Как же приготовить хлеб дома самому — смотрите в пошаговом рецепте.

рецепт хлеба от Паши Серветника

Ингредиенты:

Первый замес

  • Мука ― 1000 г
  • Вода 650 г

Второй замес

  • Дрожжи 15 г
  • Соль ― 21 г

Способ приготовления:

  1. Делаем первый замес в тестомесе ― добавляем только воду и муку и вымешиваем 8 минут на высокой скорости.
  2. Полученную массу оставляем на 10―20 минут.
  3. Второй замес ― добавляем дрожжи и соль и замешиваем еще 8 минут на высокой скорости.
  4. После этого скидываем тесто в лоток и оставляем на 90 минут. Важно: на всех этапах работы с тестом не бойтесь, что оно заветрится.
  5. Делим тесто по 500 г, придаем ему круглую форму и обваливаем в манке или муке.
  6. Выкладываем на полотенце и даем подойти в тепле еще 90―120 минут.
  7. Выпекаем при температуре 240 градусов 30―35 минут. 
  8. Готово!

Больше по теме: Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить