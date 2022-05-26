Сосиска в тесте — вкусное изобретение родом из Германии. На своей родине это блюдо более известно как «сосиска в ночной рубашке». Как приготовить сосиску в тесте? Пошаговый рецепт приготовления теста, сосиски и соуса от победителя «МастерШеф. Профессионалы» Паши Серветника читайте в материале.

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Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – 300 г

масло сливочное – 150 г

яйцо куриное – 3 шт.

дрожжи прессованные – 3 г

соль – 6 г

сахар – 20 г

Ингредиенты для сосиски:

баранья кишка

утка – 1 шт.

молоко – 400 г

соль – 30 г⠀

Ингредиенты для «Голландского» соуса:

сливочное масло – 200 г

лук-порей – 100 г

вино белое – 50 г

соль – 5 г

лимонный сок – 5 г

яйцо куриное – 5 шт.

Приготовление теста:

Муку просеиваем и смешиваем со всеми сухими ингредиентами. Добавляем все остальные ингредиенты и вымешиваем 10 минут на высоких оборотах. Ставим в холодильник на 10 минут. Ещё раз вымешиваем 10 минут на высоких оборотах. Оставляем на 12 часов в холодильнике. После этого с тестом будет очень легко работать: формировать ленты из теста, наматывать их на тубы и запекать.

Приготовление сосиски:

В сыром виде разбираем утку от костей, режем на небольшие кусочки и смешиваем с молоком и солью. Пробиваем блендером. У вас получится достаточно жидкая масса, которой вы должны наполнить кишки, замотать, а потом проварить, предварительно сделав пару дырочек с помощью шпажки. При подаче сосиски обжариваем на сковородке до золотистой корочки.

Приготовление «Голландского» соуса:

Сливочное масло топим в сотейнике и, когда оно растопилось, оставляем на медленном огне, для того чтобы оно изменило цвет и раскрылся весь вкус и аромат. После готовности пропускаем через сито. Лук обжариваем до золотистой корочки, добавляем вино и выпариваем. Добавляем лимонный сок и соль. Соединяем лук с маслом и пробиваем в однородную массу. Даем остыть до комнатной температуры. По принципу приготовления майонеза, взбиваем желтки с маслом и получаем « Голландский » соус без заваривания!

Источник: Instagram – pashaservetnyk

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