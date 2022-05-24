Как замесить тесто на вареники
24.05.2022
Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники.
Ингредиенты:
- 250 мл жирного кефира
- 1/2 яйца
- щепотка соли
- 350―370 г муки
- 6 г соды
Способ приготовления:
- Соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно быть нежным: чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
- Дать тесту настояться около получаса.
- Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка любая: творог, мясо, картофель, вишня.
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