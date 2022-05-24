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Как замесить тесто на вареники

24.05.2022

Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники.

Как замесить тесто на вареники

Ингредиенты:

  • 250 мл жирного кефира
  • 1/2 яйца
  • щепотка соли
  • 350―370 г муки
  • 6 г соды

Способ приготовления:

  1. Соединить в миске все ингредиенты и вымесить тесто. Оно должно быть нежным: чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
  2. Дать тесту настояться около получаса. 
  3. Формировать кружочки можно любым удобным для вас способом. Лепить нужно быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка любая: творог, мясо, картофель, вишня.

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