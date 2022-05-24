Победитель 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник делится своим рецептом победного хлеба. Как же приготовить хлеб дома самому — смотрите в пошаговом рецепте.

Первый замес

Второй замес

Делаем первый замес в тестомесе ― добавляем только воду и муку и вымешиваем 8 минут на высокой скорости.

Полученную массу оставляем на 10―20 минут.

Второй замес ― добавляем дрожжи и соль и замешиваем еще 8 минут на высокой скорости.

После этого скидываем тесто в лоток и оставляем на 90 минут. Важно: на всех этапах работы с тестом не бойтесь, что оно заветрится.

Делим тесто по 500 г, придаем ему круглую форму и обваливаем в манке или муке.

Выкладываем на полотенце и даем подойти в тепле еще 90―120 минут.

Выпекаем при температуре 240 градусов 30―35 минут.