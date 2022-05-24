Креветки в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
24.05.2022
Каждая хозяйка может приготовить креветки вне зависимости от поры года. Своим простым рецептом креветок в сырокопченом беконе, пивном кляре и панировке из кукурузных хлопьев поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления читайте в материале.
Ингредиенты:
- креветки (тигровые) – 15 шт.
- мука – 100 г
- пиво полутемное – 200 мл
- яйцо – 1 шт.
- кукурузные хлопья – 2 стакана
- соевый соус – 50 мл
- крахмал – 1 ст. л.
- лайм – 1 шт.
- чеснок сухой – 0,5 ч. л.
- имбирь сухой – 0,5 ч. л.
- бекон (сырокопченый) – 200 г
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Предварительно зачищенные от панцирей и внутренностей креветки посыпаем солью, перцем, сухими чесноком и имбирем. Туда же добавляем немного соевого соуса и сок половины лайма и тщательно все перемешиваем.
- Для кляра смешиваем муку, крахмал, щепотку соли, белок одного яйца и пиво. Перемешиваем.
- Креветки заворачиваем в бекон, окунаем в кляр и обваливаем в кукурузных хлопьях.
- Отправляем во фритюр на 1,5–2 минуты.
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Приятного аппетита!
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