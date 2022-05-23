Хумус ― питательная и доступная закуска, котрая достаточно хорошо насыщает наш организм полезной клетчаткой, минералами и богата белками. Ну, и дает ощущение сытости. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного хумуса. Подробности ― далее в материале.

Ингредиенты:

300 г бобов (нут, фасоль, горох, чечевица ― что угодно)

12 г соли

5 г соды

100―150 г любых орехов или семян (в оригинале ― паста из кунжута)

75―100 г растительного масла

1―2 зубчика чеснока

500―600 мл отвара с бобов

специи, если есть ― зира

10―12 мл лимонного сока либо яблочный/винный уксус по вкусу

Способ приготовления:

Горох замочить в комнатной воде на ночь (чтобы побыстрее ― залить кипятком на 2―3 часа). Далее воду слить и добавить свежую. Варить бобы на медленном огне 2,5―3 часа, пока они не станут очень мягкими. В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута, ― но это по желанию. Орехи и семена лучше заранее замочить. Вы можете использовать лесной орех, грецкий, арахис, если любите, подсолнечные семена, кунжут ― почти все, что вам нравится. Когда бобы будут готовы, их нужно охладить в воде, затем слить избыток, но так, чтобы можно было использовать еще 500―600 мл отвара. Добавить все остальные ингредиенты и любым блендером сделать максимально однородное пюре, при необходимости добавляя отвар.

Готовый хумус может быть жидковатым, со временем он загустеет. Очень вкусно и необычно, если вы добавите к бобовым запеченные овощи, например, свеклу или морковь, даже сельдерей или какую-нибудь зелень. И специи ― зира, паприка. Помните, что горох готовится гораздо быстрее нута.

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