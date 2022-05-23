Блины: рецепт от Владимира Ярославского
Блины – одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они идеально подойдут как для закуски, так и в качестве основного блюда. И даже в качестве десерта! Читайте в нашем материале рецепт блинов от судьи проекта «Мастершеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского.
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Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 25 г (1 ст. л. с горкой)
- соль – 2 г (1 хорошая щепотка)
- мука – 190 г (большой стакан с горкой)
- молоко – 500 мл
- растительное масло – 30 г
- сливочное масло – 30 г
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Приготовление:
- Для приготовления теста смешиваем половину молока, муку, яйца, соль и сахар. Перемешиваем до консистенции сметаны.
- Затем понемногу добавляем оставшееся молоко. Оно должно быть комнатной температуры.
- Полученную массу тщательно перемешиваем венчиком. Не взбиваем – чтобы не было пены – иначе края блинчиков будут рваные и сухие.
- В самом конце добавляем растопленное масло (растительное и сливочное).
- После добавления масла тесто сильно мешать не нужно. Масло в процессе жарки выделяется наверх блинчика, смазывает сковороду и не дает блинам слипаться вместе.
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Толщина блина зависит от густоты теста. Для приготовления теста лучше всего выбирать обычную муку, не специальную «для блинов», поскольку в ней очень мало клейковины для тонкого изделия.
Для блинчиков из гречневой или любой другой муки нужно обязательно добавлять минимум 50% пшеничной муки. И в таком случае нужно брать с высокой клейковиной.