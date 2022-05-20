Шоколадный брауни: рецепт от Владимира Ярославского
20.05.2022
Шоколадный брауни — торт характерного коричневого цвета. Этот десерт традиционный для американской кухни. Проверенным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Шоколадного брауни» читайте в материале.
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Ингредиенты:
- шоколад черный – 200 г
- шоколад молочный – 100 г
- масло сливочное (83%) – 120 г
- сахар – 180 г
- яйцо большое – 5 шт.
- мука – 90 г
- какао-порошок (хороший) – 20 г
- Соль морская – 9 г
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром.
- Шоколад на водяной бане соединяем со сливочным маслом.
- Смешиваем муку, какао и соль.
- В шоколад с маслом вводим яичную смесь и затем замешиваем тесто с мукой и какао. Сильно долго лучше не перемешивать.
- В форму с пергаментом 26 см выкладываем смесь и выпекаем 8–9 минут в духовке при температуре 180 градусов. Аккуратно вынимаем, накрываем форму пергаментом и даём остыть.
- Я рекомендую сверху на остывший брауни добавлять шоколадный ганаш. Тут уже простор для вашей фантазии.
- В моем случае это ганаш с сыром рокфор ( 50 г сыра, 150 г сливок, 15 г сливочного масла и 210 г чёрного шоколада).
- Вы можете добавлять в тесто ещё кусочки шоколада, цедру цитрусовых, орехи или даже специи.
- А ещё подайте его с шариком ягодного сорбета или с пломбиром – и у вас будет десерт, достойный хорошего ресторана!
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