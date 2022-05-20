Шоколадный брауни: рецепт от Владимира Ярославского

Шоколад на водяной бане соединяем со сливочным маслом.

В шоколад с маслом вводим яичную смесь и затем замешиваем тесто с мукой и какао. Сильно долго лучше не перемешивать.

9 минут в духовке при температуре 180 градусов. Аккуратно вынимаем, накрываем форму пергаментом и даём остыть.

В форму с пергаментом 26 см выкладываем смесь и выпекаем 8

Я рекомендую сверху на остывший брауни добавлять шоколадный ганаш. Тут уже простор для вашей фантазии.

В моем случае это ганаш с сыром рокфор ( 50 г сыра, 150 г сливок, 15 г сливочного масла и 210 г чёрного шоколада).

Вы можете добавлять в тесто ещё кусочки шоколада, цедру цитрусовых, орехи или даже специи.

А ещё подайте его с шариком ягодного сорбета или с пломбиром

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и у вас будет десерт, достойный хорошего ресторана!