Гороховый суп с галушками: рецепт от Лизы Глинской
17.05.2022
российские захватчики в Украине уничтожают не только гражданские дома, стратегические объекты, памятники, храмы, больницы, а вообще стирают с лица земли целые города и села. Это сильно травмирует психику и оставляет кровавый след в человеческих сердцах. Кухня и готовка часто отвлекают многих людей от тяжелых переживаний, помогают перенастроиться и набраться сил. Именно поэтому Лиза Глинская в своих соцсетях решила поделиться с вами рецептом вкусного горохового супа с галушками.
Ингредиенты
Для супа:
- вода
- 500 г гороха колотого
- 1 большая морковь
- 2 средних луковицы
- 400―500 г копченых ребер или 1 копченный куриный окорочок
- 3―4 картофелины
- соль по вкусу
- укроп свежий
Для галушек:
- 1 куриное яйцо
- 50 г сметаны
- 60 г муки
- соль
Способ приготовления:
- С вечера промываем горох и замачиваем его в холодной воде.
- Подготовленный горох заливаем холодной водой. Добавляем целую морковь, соль по вкусу. После закипания варим на слабом огне. Снимаем образующуюся пену.
- Добавляем нарезанные ребрышки или окорок, максимально мелко нарезанный лук.
- Варим еще где-то 30―40 минут.
- Добавляем кубики картофеля, продолжаем варить до готовности картофеля.
- Достаем морковь, даем немного остыть, затем натираем на мелкой терке и добавляем в суп.
- Делаем галушки. Для этого смешиваем все ингредиенты и маленькой ложкой постепенно бросаем тесто в сур.
- Варим еще 2―3 минуты, пока все галушки всплывут на поверхность.
- В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и соль, если нужно.
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Приятного аппетита!
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