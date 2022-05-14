Круассан: рецепт от Ивана Милановича
14.05.2022
Готовить круассаны – это несложно! Местами кропотливо, но если освоить этот рецепт от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича, то перестанете покупать дрожжевое слоёное тесто в магазинах. Пошаговый рецепт приготовления круассанов читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- мука высшего сорта, тонкого помола – 250 г
- соль – 5 г
- свежие прессованные дрожжи – 10 г
- сахар – 30 г
- сливочное масло – 25 г (комнатной температуры)
- вода – 80 мл
- молоко – 50 мл
Ингредиенты для слоения:
- масло сливочное – 125 г (слегка охложденное)
Приготовление: ⠀
- Дрожжи растворить с сахаром и солью в молоке комнатной температуры.
- Просеять муку и соединить все ингредиенты.
- Вымешивать тесто 10–15 минут до хорошей упругости.
- Замотать пленкой и отправить в холодильник на 6–8 часов (можно оставить на ночь).
- Затем достать тесто и раскатать в квадрат размером 25х25 см.
- Сливочное масло для слоения раскатать в квадрат 15х15 см между двумя пергаментами. Самый важный момент для слоения теста – масло должно быть не сильно холодным (будет крошиться) и не теплым (будет таять)! Старайтесь держать золотую середину!
- Положить масло на тесто и закрыть конвертом.
- Получившийся квадрат аккуратно раскатываем в длину (25х60 – 70см). И закрываем как книжку, по длине на 3 отсека. Эту процедуру нужно повторить трижды!
- После каждого этапа отправляйте тесто в холодильник на 10–15 мин, чтобы масло держало нужную температуру. Подсыпайте муку при раскатке.⠀
- После слоения тесто нужно раскатать и нарезать на треугольники, как на фото снизу. Раскатать толщиной в 0,8–1 см (размер треугольников, примерно, 8 см у основания со сторонами 27 см).
- Скрутить круассан, выровнять и смазать подвзбитым яйцом, для корочки
- Теперь круассанам нужно подняться. Нагреть духовку на 30° (еле теплую) и поставить в неё противень с только что закипевшей водой.
- Затем достать круассаны и нагреть духовку до 215°. Выпекать 7 минут, затем снизить температуру до 165° и готовить еще 10–12 минут. В зависимости от мощности духовки температура и время может различаться.
- Проверяйте готовность по цвету.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – milan.i.m
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