Торт «Наполеон» – один из самых популярных рецептов выпечки. Тонкое слоеное тесто, нежнейший заварной крем еще и с чашечкой какао порадуют всех любителей сладостей. Семейным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Наполеона» читайте в материале.

Ингредиенты для 7–8 коржей:

яйцо – 3 шт.

сметана – 70 г

сахар – 70 г

масло сливочное растопленное – 70 г

молоко – 30 мл

коньяк –15 г

соль – 2 г

мука – 450 г

Ингредиенты для крема:

молоко – 950 мл

сахар – 250 г

мука – 100 г

яйца – 4 шт.

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Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам. Раскатываем тесто с мукой очень тонко. Выпекаем при 180 градусах до румяности. Коржи проткнуть вилкой. 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема. Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем. Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения». Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем. Дальше просто промазываем коржи. Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой. Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.

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