Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова

Как правильно приготовить сливочный чизкейк мягким и вкусным ― извечный вопрос. Участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Александр Абрамов поделился беспроигрышным рецептом чизкейка, который вы легко сможете приготовить дома.

Ингредиенты:

крекер несоленый — 80 г

сливочное масло — 50 г

крем-сыр — 350 г

сахар — 100 г

яйца — 2 шт.

сметана — 150 г

сливки 30% — 100 г

клубника — 300 г

Способ приготовления:

В блендере взбить в крошку крекер со сливочным маслом. Дно формы застелить пергаментом, выложить крошку, утрамбовать и поставить в морозильник. Смешать крем-сыр, сахар, яйца, сметану и сливки до однородной массы. Вылить массу в форму на крекерный корж. Выпекать 1 час 20 минут при температуре 120 °C в режиме конвекция. Чизкейк охладить до комнатной температуры. Украсить ягодами и карамельным соусом.

Приятного аппетита!

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