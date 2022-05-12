Песочное тесто часто используется в самых разных десертах. На примере основ для тарталеток Лиза Глинская рассказывает, как приготовить идеальное тесто. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» найдете в материале.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 150 г

Мука пшеничная – 220 г

Миндальная мука (миндальные хлопья) – 70 г

Сахар – 70 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 г

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Приготовление:

Если использовать миндальные хлопья вместо миндальной муки, необходимо превратить их в муку, для этого нужно соединить миндальные хлопья и пшеничную муку и пробить в чаше блендера до состояния муки. Получившуюся «сухую часть» необходимо просеять через мелкое сито. Добавить соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растереть кончиками пальцев до состояния крошки. Сливочное масло должно быть с высоким процентом жирности, 82. Добавить яйцо и замесить тесто. Тесто раскатать между двумя листами пергамента толщиной 3–4 мм, убрать тесто на несколько часов в холодильник. Отдохнувшее тесто уложить в форму. Подровнять края ножом. Выпекать основу для тарта в разогретой до 170 градусов духовке: 18–20 минут для диаметра 8 см, 25–30 минут для диаметра 18 см. После выпекания подравнять остывшую основу для тарталетки с помощью мелкой терки для цитрусовых. Можно промазать внешний край готовой основы тонким слоем глазировки (желток 20 г + молоко 5 мл) и отправить еще на несколько минут в духовку. Так внешний край тарталетки будет красиво поблескивать. Если начинка для тарталетки очень водянистая, можно промазать тарталетку внутри тонким слоем шоколада или какао-масла, чтобы она не размокла.

Приятного аппетита!

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