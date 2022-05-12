Панакота на йогурте из топленого молока: рецепт от Ольги Мартыновской
12.05.2022
Если перед новогодними праздниками вы решили похудеть или меньше употреблять сладкого ― этот рецепт для вас! Panna cotta ― невероятно легкий и вкусный десерт, который заставит вас отказаться от вредных магазинных сладостей и приготовить полезное лакомство для всей семьи! Рецептом вкусной панакоты поделилась судья «МастерШеф»-11 Ольга Мартыновская. Пошаговый рецепт приготовления панакоты от Ольги Мартыновской читайте в материале.
Ингредиенты:
- молоко ― 250 мл
- йогурт из топленого молока 4% ― 500 г
- желатин листовой ― 5 г (3 листочка)
- сахар по желанию ― 30 г
- инжирный персик либо другие фрукты или ягоды ― по вкусу
- миндальные лепестки
- мед
- мята или базилик
Способ приготовления:
- Нагреваем молоко до 80 °C, добавляем желатин (предварительно замоченный в холодной воде) и сахар.
- Хорошо перемешиваем, процеживаем.
- Соединяем с йогуртом, перемешиваем до однородной текстуры.
- Разливаем по формочкам и охлаждаем часок-другой.
- Перед подачей украшаем нарезанными фруктами, ягодами, миндалем, медом, мятой.
Приятного аппетита!
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