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«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

12.05.2022

Орешки со сгущенкой – идеальное лакомство для сладкоежек. Этот десерт напоминает вкус детства. Пошаговый рецепт «Орешков со сгущенкой» от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской читайте в материале.

«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

 

Ингредиенты для теста:

  • желток – 60 г (3 желтка)
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – по желанию
  • растопленное сливочное масло – 200 г (82% и выше)
  • сода – ⅓ ч. л.
  • уксус или лимонный сок – 1 ч. л.  
  • соль – ⅓ ч. л.
  • мука – 400 г

Приготовление:

  1. Перемешать желтки с сахаром и растопленным сливочным маслом (теплым).
  2. Добавить соду с уксусом, муку с солью.
  3. Замесить тесто, можно руками. Долго вымешивать не нужно. Достаточно, чтобы мука увлажнилась.
  4. Сформировать из теста шарики по 5 г (размером с миндальный орех) и выпекать в электроорешнице, буквально 2–3 минуты.
  5. Некрасивый край можно подпилить теркой.
  6. Ненужный край взбить вместе с вареной сгущенкой, для начинки.

Ингредиенты для начинки:

  • вареное сгущенное молоко – 200 г
  • сливочное масло – 80 г
  • черный ром или ликер – 30 г (по желанию)

Приготовление:

  1. Взбить мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавить ром.
  2. Начинить орешки с помощью кондитерского мешка.
  3. Убрать в холодильник на ночь.
  4. Постараться за ночь не съесть все орешки.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

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