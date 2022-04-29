Бастурма в домашних условиях

Хотите приготовить вяленое мясо в домашних условиях? Совершенно необязательно покупать готовый продукт в магазине ― технологию его производства может освоить каждый, если будет придерживаться наших рекомендаций.

Ингредиенты:

куриное филе ― 500 г

сухие специи ― 2 ст. л.

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе промыть, обсушить, положить в стеклянную емкость, тщательно натереть солью и оставить в холодильнике на 12 часов. Достать филе из холодильника, промыть и обсушить бумажными полотенцами. Натереть филе специями со всех сторон, обернуть марлей в несколько слоев и плотно перевязать нитками.

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