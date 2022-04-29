Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Бастурма в домашних условиях: рецепт

29.04.2022

Хотите приготовить вяленое мясо в домашних условиях? Совершенно необязательно покупать готовый продукт в магазине ― технологию его производства может освоить каждый, если будет придерживаться наших рекомендаций.

Бастурма в домашних условиях

Ингредиенты:

  • куриное филе ― 500 г
  • сухие специи ― 2 ст. л.
  • соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промыть, обсушить, положить в стеклянную емкость, тщательно натереть солью и оставить в холодильнике на 12 часов. 
  2. Достать филе из холодильника, промыть и обсушить бумажными полотенцами.
  3. Натереть филе специями со всех сторон, обернуть марлей в несколько слоев и плотно перевязать нитками.

Больше по теме: Окрошка: 5 рецептов приготовления

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить