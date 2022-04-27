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Домашняя горчица: пошаговый рецепт

27.04.2022

Чтобы каждый раз не покупать в магазине горчицу, ее следует приготовить дома. И еще ― если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то получается отличная экономия. Читайте пошаговый рецепт горчицы прямо сейчас!

Домашняя горчица: рецепт

Ингредиенты:

  • горчичный порошок ― 3 ст. л.
  • горячая вода ― 150 мл
  • сахар ― 1 ст. л.
  • соль ― 1 ч. л.
  • горчичное или другое растительное масло ― 2 ч. л.
  • яблочный уксус либо лимонный сок ― 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить по частям горячую воду.
  2. После получения однородной массы добавить сахар и еще раз размешать. 
  3. Затем добавить соль и растительное масло. В конце ― уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до полного остывания.

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