Домашняя горчица: рецепт

Домашняя горчица: пошаговый рецепт
27.04.2022
Чтобы каждый раз не покупать в магазине горчицу, ее следует приготовить дома. И еще ― если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то получается отличная экономия. Читайте пошаговый рецепт горчицы прямо сейчас!
Ингредиенты:
- горчичный порошок ― 3 ст. л.
- горячая вода ― 150 мл
- сахар ― 1 ст. л.
- соль ― 1 ч. л.
- горчичное или другое растительное масло ― 2 ч. л.
- яблочный уксус либо лимонный сок ― 2 ч. л.
Способ приготовления:
- В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить по частям горячую воду.
- После получения однородной массы добавить сахар и еще раз размешать.
- Затем добавить соль и растительное масло. В конце ― уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до полного остывания.
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