Бобовое пюре, или хумус: рецепт от Владимира Ярославского
24.03.2022
Хумус ― питательная и доступная закуска, котрая достаточно хорошо насыщает наш организм полезной клетчаткой, минералами и богата белками. Ну, и дает ощущение сытости. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного хумуса. Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
- 300 г бобов (нут, фасоль, горох, чечевица ― что угодно)
- 12 г соли
- 5 г соды
- 100―150 г любых орехов или семян (в оригинале ― паста из кунжута)
- 75―100 г растительного масла
- 1―2 зубчика чеснока
- 500―600 мл отвара с бобов
- специи, если есть ― зира
- 10―12 мл лимонного сока либо яблочный/винный уксус по вкусу
Способ приготовления:
- Горох замочить в комнатной воде на ночь (чтобы побыстрее ― залить кипятком на 2―3 часа). Далее воду слить и добавить свежую.
- Варить бобы на медленном огне 2,5―3 часа, пока они не станут очень мягкими. В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута, ― но это по желанию.
- Орехи и семена лучше заранее замочить. Вы можете использовать лесной орех, грецкий, арахис, если любите, подсолнечные семена, кунжут ― почти все, что вам нравится.
- Когда бобы будут готовы, их нужно охладить в воде, затем слить избыток, но так, чтобы можно было использовать еще 500―600 мл отвара.
- Добавить все остальные ингредиенты и любым блендером сделать максимально однородное пюре, при необходимости добавляя отвар.
Готовый хумус может быть жидковатым, со временем он загустеет. Очень вкусно и необычно, если вы добавите к бобовым запеченные овощи, например, свеклу или морковь, даже сельдерей или какую-нибудь зелень. И специи ― зира, паприка. Помните, что горох готовится гораздо быстрее нута.
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