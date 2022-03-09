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Как сварить гречку без плиты и кипятка, рассказал Евгений Клопотенко

09.03.2022

Гречка — это уникальный продукт питания. И не только благодаря своим полезным свойствам, но и благодаря практичности. Эту кашу можно приготовить, имея под рукой только воду либо другую жидкость, что хорошо спасает в военное время. Как же сварить гречку без плиты и кипятка — знает Евгений Клопотенко.

Как сварить гречку без плиты и кипятка

Гречка всегда считалась ценным продуктом, и на это есть весомые причины. Самым главным ее достоинством является то, что эту кашу можно не варить, ведь она продается уже готовой, просто засушенной. Это хорошо выручает в ситуациях, когда нет доступа к плите. В таком случае все, что вам нужно сделать, это:

  1. Залить гречку горячей водой в пропорциях 1:2.
  2. Накрыть чем-то емкость.
  3. Подождать 30 минут. 
  4. Гречка готова.

Если же у вас нет возможности подогреть воду, то и это не проблема. В таком случае вы просто можете залить гречку холодной жидкостью (водой или даже любым соком) и подождать 2—4 часа. За это время гречка пропитается, восстановится и будет готова к употреблению.

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