Блины к Масленице: рецепты от Эктора Хименеса-Браво
В этом году Масленица начнется в последний день зимы ― 28 февраля. Масленица ― это славянский народный праздник, посвященный проводам холодов и встрече весны. Отмечается торжество целых семь дней. Масленичная неделя начинается с понедельника и заканчивается в воскресенье. Во время празднований приглашают домой родных, готовят вареники и блины с разными начинками и готовятся к Великому посту. Рецепты блинов к Масленице нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Бархатные блины
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 190 гр
- Растительное масло — 30 мл
- Сахар — 30 гр
- Соль — 2―3 гр
Способ приготовления:
- Соедините яйца, сахар и соль. Перемешайте венчиком до растворения сахара.
- Влейте половину молока (250 мл). Перемешайте венчиком.
- Добавьте муку, просеянную через мелкое сито. Перемешайте венчиком до однородности.
- Влейте оставшееся молоко, перемешайте. Благодаря такому двухэтапному введению молока в тесте не будут образовываться комочки.
- Влейте половину растительного масла (1 ч. л.) и перемешайте. Тесто получится жидким, однородным, без комочков. Дайте ему постоять 15―20 минут — так из муки выделится клейковина, и блинчики не будут рваться.
- Жарьте на максимальном огне около 30 секунд.
- Подцепите край блина лопаткой и переверните блинчик на другую сторону. Жарьте ещё 15―20 секунд.
Готовые блины снимайте на тарелку и накрывайте широкой крышкой, чтобы они оставались мягкими и тёплыми. Приятного аппетита!
Шоколадные блины
Ингредиенты:
- Мука — 190 гр
- Молоко теплое — 500 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Растительное масло — 30 мл
- Сахар — 30 гр
- Ванилин — 1 пакетик
- Соль — 1 гр
- Какао порошок — 8 гр
Способ приготовления:
- Муку, яйцо, растительное масло, соль, сахар и ваниль смешайте в глубокой посуде.
- Молоко немного подогрейте и влейте его ко всем ингредиентам. Затем тесто хорошо вымешайте.
- Добавьте какао порошок и опять все хорошо перемешайте. Если использовать молоко холодным, то какао будет плохо вмешиваться и могут оставаться мелкие его комочки.
- Тесто должно быть густоты сметаны, но не слишком жидким. Тогда оно будет красиво растекаться по сковороде.
- Жарьте шоколадные блинчики около 1,5 минуты на каждой стороне на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
Идеальные заварные блины
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 250 мл
- Вода (кипяток) — 250 мл
- Масло растительное — 40 мл
- Мука — 200 гр
- Сахар — 20 гр
- Соль — 1 гр
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Добавьте молоко, перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку. Перемешайте тесто до однородности.
- Затем влейте кипяток, перемешивая тесто, и растительное масло.
- Жарьте на разогретой сковороде.
Приятного аппетита!
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