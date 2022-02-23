В этом году Масленица начнется в последний день зимы ― 28 февраля. Масленица ― это славянский народный праздник, посвященный проводам холодов и встрече весны. Отмечается торжество целых семь дней. Масленичная неделя начинается с понедельника и заканчивается в воскресенье. Во время празднований приглашают домой родных, готовят вареники и блины с разными начинками и готовятся к Великому посту. Рецепты блинов к Масленице нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Бархатные блины

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл

Яйца — 3 шт.

Мука — 190 гр

Растительное масло — 30 мл

Сахар — 30 гр

Соль — 2―3 гр

Способ приготовления:

Соедините яйца, сахар и соль. Перемешайте венчиком до растворения сахара. Влейте половину молока (250 мл). Перемешайте венчиком. Добавьте муку, просеянную через мелкое сито. Перемешайте венчиком до однородности. Влейте оставшееся молоко, перемешайте. Благодаря такому двухэтапному введению молока в тесте не будут образовываться комочки. Влейте половину растительного масла (1 ч. л.) и перемешайте. Тесто получится жидким, однородным, без комочков. Дайте ему постоять 15―20 минут — так из муки выделится клейковина, и блинчики не будут рваться. Жарьте на максимальном огне около 30 секунд. Подцепите край блина лопаткой и переверните блинчик на другую сторону. Жарьте ещё 15―20 секунд.

Готовые блины снимайте на тарелку и накрывайте широкой крышкой, чтобы они оставались мягкими и тёплыми. Приятного аппетита!

Шоколадные блины

Ингредиенты:

Мука — 190 гр

Молоко теплое — 500 мл

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 30 мл

Сахар — 30 гр

Ванилин — 1 пакетик

Соль — 1 гр

Какао порошок — 8 гр

Способ приготовления:

Муку, яйцо, растительное масло, соль, сахар и ваниль смешайте в глубокой посуде. Молоко немного подогрейте и влейте его ко всем ингредиентам. Затем тесто хорошо вымешайте. Добавьте какао порошок и опять все хорошо перемешайте. Если использовать молоко холодным, то какао будет плохо вмешиваться и могут оставаться мелкие его комочки. Тесто должно быть густоты сметаны, но не слишком жидким. Тогда оно будет красиво растекаться по сковороде. Жарьте шоколадные блинчики около 1,5 минуты на каждой стороне на раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Идеальные заварные блины

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Молоко — 250 мл

Вода (кипяток) — 250 мл

Масло растительное — 40 мл

Мука — 200 гр

Сахар — 20 гр

Соль — 1 гр

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко, перемешайте. Всыпьте просеянную муку. Перемешайте тесто до однородности. Затем влейте кипяток, перемешивая тесто, и растительное масло. Жарьте на разогретой сковороде.

Приятного аппетита!

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