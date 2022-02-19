В субботу, 19 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 5 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 5 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший! Кулинары разделились на три команды. Капитанами в первом конкурсе стали: Ира ― красных, Саша Кривец ― желтых и Андрей ― синих. Каждая команда выбрала по два участника, которые на время покинули кухню. Один из них ― «ходячая энциклопедия», который, только посмотрев на блюдо, может определить его название и ингредиенты, а второй ― человек с безупречными вкусовыми рецепторами. Остальные должны были приготовить как можно больше классических блюд, которые имели бы вид одного блюда, но вкус другого.

Судьбу команд определяли не судьи, а испытатели, которых назначили в начале конкурса. Закончив работу, команды выходили в комнату, а их избранные коллеги поочередно заходили в кухню. Первый участник должен был только по виду определить, какое перед ним блюдо. А второй пробовал его с завязанными глазами и пытался угадать, что на тарелке. Если оба участника правильно называли блюда, которые загадала команда, то их засчитывали. Если один из них ошибался в определении, за него балл не давали. Команда, набиравшая наименьшее количество баллов, проигрывала. Больше всего баллов набрали синие. А меньше всего ― команды желтых и красных. Они выбрали самых слабых участников и вручили им чёрные фартуки: Александру, Олегу, Ире и Виктору.

Во втором конкурсе капитанами стали: Андрей, Катя, Анжела, Наташа, Яна и Ира. Капитаны выбрали в свои команды участников. Под коробками на поверхностях каждую команду ждали продукты в одной цветовой гамме: кому-то досталась красная (перчики, мясо, красная рыба), кому-то ― полный набор зеленого цвета (яблоки, зелень, горошек). Задача ― приготовить из предоставленного набора по одному блюду определенного цвета, которого на тарелке должно быть не менее 80 процентов. Судьи разрешили участникам отказаться от двух лишних, по их мнению, ингредиентов. На приготовление жюри дало полтора часа.

Если команда идеально справлялась с заданием и готовила два блюда, судьи давали бонус: снимали с одного её участника чёрный фартук. Это удалось команде Иры, поэтому Саша смог избежать битвы. Ряды чёрных после второго конкурса пополнил Андрей.

На конкурсе чёрных в 5 выпуске боролись: Андрей, Олег, Ира и Виктор. Под коробками на кухонных поверхностях их ждали… штангенциркули. Участники зафиксировали их на рабочих столах на отметке 7 см. Это и был диаметр их будущих блюд, которые должны были иметь форму шара. Перед чёрными стояло задание приготовить полноценное, многокомпонентное блюдо ресторанного уровня. Пустую шоколадную сферу делать запрещалось. Это испытание показывало, насколько они умеют играть с формами и разными вкусами. На приготовление жюри дало два часа.

Кроме того, шар должен был быть легким. Перед вердиктами судьи взвешивали блюда, и участники, сферы которых были тяжелыми, попадали в зону риска. Блюдо Виктора Перехреста оказалось самым тяжелым (345 г). А Олег Ковальчук в работе использовал наименьшее количество техник. Именно поэтому в 5 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинули сразу два участника: Виктор Перехрест и Олег Ковальчук.

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