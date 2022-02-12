В субботу, 12 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 4 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 4 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие из лучших продолжают бороться за победу! На этот раз участники отправились в гастрономическое путешествие по разным странам! Кулинары разделились на три команды. Капитаном красной стал Саша Билодид, синей ― Саша Цвигун и желтой ― Павел Серветник. Им предстояло накормить и приятно удивить не только требовательных судей, но и гостей из разных стран мира!

Для каждого гостя команды должны были приготовить дегустационный сет из четырех блюд, одно из которых ― десерт. Конечно, были и «но»… На фудгорке кулинаров ждали украинские продукты, которые являются самыми необычными для иностранцев. Используя эти ингредиенты, участникам необходимо было максимально приблизиться к блюдам, которые являются классикой для гостей: японской, французской и латиноамериканской кухни.

По результатам конкурса лучше всего с заданием справилась команда желтых. А команда синих набрала меньше всего баллов, поэтому Наталья и Саша надели черные фартуки.

Во втором конкурсе капитанами команд стали Настя, Пава, Павел и Яна. Все они ― победители шоу в своих сезонах. Для них судьи приготовили специальные знаки отличия ― ленточки победителей. Команды в этот раз набирались нестандартным путем: капитаны за 10 минут должны были разработать меню из трёх блюд и презентовать его другим участникам, а те уже сами решали, какую команду им лучше выбрать. В блюдах нужно было использовать шесть обязательных ингредиентов: шоколад, сало, артишок, барабульку, шиповник и кильку в томате.

Конкурс проходил в два этапа по 45 минут. Капитаны, даже если к ним никто не присоединялся, должны были все равно подать три заявленных блюда. Изменять меню под влиянием команд запрещалось. За каждый этап проигравшая команда получала по два черных фартука: один капитану, а другой ― одному участнику. В ходе конкурса кулинары могли менять команду, к примеру, если их оскорбляли или не давали работу.

Проиграла команда Насти. Суммарно черные фартуки надели: Саша, Настя, Яна и Анжела.

На конкурсе черных в 4 выпуске соревновались: Яна Балог, Наталья Петрик, Саша Цвигун, Анжела Липская, Анастасия Кобыляцкая и Саша Кривец. У каждого участника было по 5 коробок-загадок, под которыми их ждали продукты для приготовления двух разных блюд. Но чтобы приготовить именно то, что говорили судьи, им необходимо было выбрать правильный ингредиент. Сделать это участники могли, отвечая на вопросы жюри. Необходимый участнику ингредиент ― это правильный ответ на вопросы. Он мог быть только один, а вариантов ― целых 5. Вопросы были разнообразными и касались не только мира кулинарии. Пришлось припомнить историю, географию, включить логику. В конце викторины у каждого из участников было по два набора из пяти ингредиентов, из которых нужно было приготовить два блюда, максимально приблизившись к заданию. А это было очень легко, если ответы на вопросы были верными.

Хуже всего с заданием справилась Анастасия Кобыляцкая. Поэтому именно она покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» на 4 неделе проекта.

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