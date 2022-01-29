В субботу, 29 января, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 2 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было во 2 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший! В первом испытании недели они поделились на шесть команд. Капитанами первого конкурса стали Виктор, Олег, Анжела, Саша, Павел и Екатерина.

Команды должны были приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип ― жидкая середина должна вытекать при разрезании. Котлета по-киевски и шоколадный фондан были под запретом, ведь это слишком просто для опытных кулинаров. На вердиктах судьи разрезали блюда и те, из которых начинка не вытекала, просто не пробовали. К тому же участники должны были удивить жюри еще и полетом фантазии, новыми идеями и уровнем знаний! Однако не всем это удалось. Черные фартуки получили: Дмитрий Балита, Павел Серветник, Екатерина Великая, Влад Мицкевич, Яна Балог и Виктор Перехрест.

Во втором конкурсе участники разделились на пять команд. Капитанами стали Саша Цвигун, Наташа, Олег, Саша Белодед и Павел. Неотъемлемым элементом конкурса было пламя! Перед участниками было 15 свечей разной длины. Самая длинная сгорала за 30 минут, а самая короткая ― за 10. Капитаны поочередно вслепую выбирали одну свечу для своей команды, и от этого выбора зависело время для приготовления блюда. Как только догорала свеча, участники должны были прекратить работу. За хорошее блюдо команды получали по одному баллу.

Конкурс состоял из трех этапов. На первом нужно было приготовить блюдо Surf and Turf с ароматным маслом и молекулярной икрой. На втором этапе ― веганское блюдо с двумя соусами, декором из свеклы и зеленой пылью. А на третьем ― рыбное блюдо с гарниром, черным крамблом и соусом из белого вина.

С задачами второго конкурса плохо справились три команды. Поэтому черные фартуки получили Олег, Владислав, Наташа, Шева Димарик и Серафим.

В битве черных во втором выпуске соревновалось небывалое количество участников ― 11! В начале конкурса они выбрали себе рабочие поверхности, на которых были коробки. Под ними находились миниатюрные фигурки. В предыдущих сезонах готовили блюда с использованием одной фигурки, а сегодня участникам нужно было задействовать все! Задача ― создать целый мир с маленькими фигурками, придумать историю и презентовать вкусное блюдо. На приготовление судьи выделили полтора часа.

Хуже всего с заданием справился Серафим Дерега. Именно он покинул шоу во втором выпуске «МастерШеф. Битва сезонов»!

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