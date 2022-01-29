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Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» во 2 выпуске от 29.01.2022?

29.01.2022

С первых минут во 2 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул  «МастерШеф. Битва сезонов» во 2 выпуске, прямо сейчас.

В битве черных во втором выпуске соревновалось небывалое количество участников ― 11! В начале конкурса они выбрали себе рабочие поверхности, на которых были коробки. Под ними находились миниатюрные фигурки. В предыдущих сезонах готовили блюда с использованием одной фигурки, а сегодня участникам нужно было задействовать все! Задача ― создать целый мир с маленькими фигурками, придумать историю и презентовать вкусное блюдо. На приготовление судьи выделили полтора часа.

Хуже всего с заданием справился Серафим Дерега. Именно он покинул шоу во втором выпуске «МастерШеф. Битва сезонов»!

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