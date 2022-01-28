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«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 2: удастся ли участникам удивить судей полетом фантазии и новыми идеями?

28.01.2022

В субботу, 29 января, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет во 2 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший! В первом испытании недели они поделятся на шесть команд и должны будут приготовить как можно больше разных блюд, соблюдая один принцип ― середина должна быть жидкой и вытекать при разрезании. Готовить котлету по-киевски и шоколадный фондан запрещается, ведь это очень просто для опытных кулинаров. На вердиктах судьи разрежут блюда и те, из которых начинка не вытекает, оценивать не станут. Участникам нужно не только приготовить блюда по заданному принципу, но и удивить судей полетом фантазии, новыми идеями и уровнем знаний! Удастся ли им это? Смотрите в эфире СТБ!

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