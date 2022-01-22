В субботу, 22 января, в 19:00 на телеканале СТБ вышел 1 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники прилагали максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же было в 1 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Долгожданная премьера! Самые яркие участники прошлых сезонов снова сошлись на кухне легендарного проекта, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. «МастерШеф» давно стал главной площадкой страны, где любители и профессионалы могут заявить о себе. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать только один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания.

Уже сегодня двадцать самых ярких и талантливых звезд проекта вернулись на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестили ножи в грандиозном сражении за кулинарное первенство. Победитель седьмого сезона Пава, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник, финалистка пятого сезона Екатерина Великая, незабываемая кокетка Наталья Петрик и другие показали все, чему научились за это время!

В первом испытании сезона им пришлось продемонстрировать все полученные знания! Задача была вроде бы очень проста ― никаких ограничений и осложнений. Кулинарам нужно было приготовить одно блюдо за два часа. Но этим блюдом они должны были заявить о себе: чему научились, какие книги читали, где работали и какого нового кулинарного уровня достигли.

По решению судей шоу, хуже всего с заданием справились Руслан и Шева. Поэтому именно они надели черные фартуки в первом конкурсе проекта.

На втором испытании участники сыграли в колесо фортуны, чтобы проверить, кому удача улыбается, а к кому повернулась спиной. Участники разделились на пары и поочередно крутили колесо, где каждый сектор соответствовал определенному продукту: лук-порей, томаты, капуста, яйца, пшено и др. Таким образом пары определяли один основной ингредиент для своего блюда. Оттенить звезду блюда нужно было соусом. Однако основную составляющую для него выбирали судьба и случай. Участник, не крутивший барабан, тянул из рук Эктора карточку с ингредиентом для соуса: айран, квашеная капуста, халва или шпроты.

Екатерина и Виктор справились с заданием хуже других. Поэтому они надели черные фартуки прямо перед конкурсом черных.

На первом конкурсе черных сезона было жарко! За право продолжить участие в проекте сражались: Екатерина Великая, Виктор, Руслан и Шева. Они заняли рабочие места с коробками, содержащими основной ингредиент ― картофель, из которого всего за 5 минут нужно было приготовить блюдо ресторанного уровня. У участников была возможность улучшить свои стартовые условия благодаря полю из коробок-загадок. Открывание каждой из них прибавляло 5 минут времени, но за это приходилось заплатить цену ― обязательно использовать к картофелю ингредиент, который прятался под коробкой. Он мог быть классным, как, например, сибас. А мог быть и странным, как шоколад. Какое количество коробок открывать ― решали сами участники.

Практически все легенды отлично справились с заданием. Однако Руслан обогнал остальных по количеству ошибок. Поэтому Руслан Лучков покинул шоу в 1 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов».

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