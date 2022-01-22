С первых минут в 1 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 1 выпуске, прямо сейчас.

На первом конкурсе черных сезона было жарко! За право продолжить участие в проекте сражались: Екатерина Великая, Виктор, Руслан и Шева. Они заняли рабочие места с коробками, содержащими основной ингредиент ― картофель, из которого всего за 5 минут нужно было приготовить блюдо ресторанного уровня. У участников была возможность улучшить свои стартовые условия благодаря полю из коробок-загадок. Открывание каждой из них прибавляло 5 минут времени, но за это приходилось заплатить цену ― обязательно использовать к картофелю ингредиент, который прятался под коробкой. Он мог быть классным, как, например, сибас. А мог быть и странным, как шоколад. Какое количество коробок открывать ― решали сами участники.

Практически все легенды отлично справились с заданием. Однако Руслан обогнал остальных по количеству ошибок. Поэтому Руслан Лучков покинул шоу в 1 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов».

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