В субботу, 22 января, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что будет в 1 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Долгожданная премьера! Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. 11 сезонов подряд «МастерШеф» меняет культуру питания украинцев и открывает новые имена в мире украинской кулинарии. Проект давно стал главной площадкой страны, где любители и профессионалы могут заявить о себе. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать только один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Вскоре двадцать самых ярких и талантливых звезд проекта вернутся на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестят ножи в грандиозном сражении за кулинарное первенство. Победитель седьмого сезона Пава, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник, финалистка пятого сезона Екатерина Великая, незабываемая кокетка Наталья Петрик и другие готовы показать все, чему научились за это время!

В первом испытании сезона им придется продемонстрировать все полученные знания! Задача, казалось бы, очень проста ― никаких ограничений и осложнений. Кулинары должны приготовить блюдо за два часа. Но именно это блюдо поможет заявить каждому из них о себе! Чему они научились, какие книги читали, где работали и какого нового кулинарного уровня достигли? На какие приготовления сделают ставки участники? И удастся ли всем приятно удивить судей? Смотрите в эфире!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 1: Удастся ли всем участникам приятно удивить судей? В МастерШеф. Битва сезонов 1 выпуск участники будут готовить в двадцатке. Кто получит белый фартук в 1 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 22.01.2022, а кто отправится домой?

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