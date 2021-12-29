Вареники заварные на вишневом соке: рецепт от Владимира Ярославского
29.12.2021
Давно ищете рецепт оригинальных заварных вареников без яиц? Невероятно вкусный рецепт нам рассказал судья «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- замороженная вишня — 400 г
- мука — 175 г
- сахар — 25 г
- сливочное масло — 20 г
- творог с сахаром для начинки
- соль для варки
Способ приготовления:
- Вишню разморозить, сок сцедить отдельно (выйдет приблизительно 150 мл).
- Смешать в сотейнике вишневый сок, сахар, сливочное масло.
- Довести до кипения, добавить 100 г муки, снять с огня и замесить горячее тесто.
- Дать ему чуть остыть и вмесить оставшиеся 75 г муки.
- Дать тесту отдохнуть 20 минут под пленкой.
- Тонко раскатать тесто скалкой и формочкой вырезать кружочки.
- На кружочки положить начинку и залепить.
- Варить в кипящей воде с добавлением соли 3 минуты.
- На сковороде нагреть кусочек сливочного масла с сахаром и оставшейся вишней. Поместить туда готовые вареники прямо из кастрюли, вместе с ними попадёт чуток воды, довести до кипения и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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