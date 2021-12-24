Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.

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11 сезонов «МастерШеф» меняет культуру питания украинцев и открывает новые имена в мире украинской кулинарии. Проект давно стал главной площадкой страны, на которой аматоры и профессионалы могут заявить о себе, побороться за звание лучшего шефа и пройти обучение у лучших кулинаров мира. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать лишь один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Совсем скоро двадцатка самых ярких и талантливых звезд проекта вернется на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестит ножи в грандиозной битве за кулинарное первенство.

Оценивать мастерство участников со всей строгостью будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимчиков зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и к чему стремятся. “Битва сезонов” — это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них все-таки лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.

На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык». Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировки по всему миру, обучался в Азии и Европе. Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она – действительно великая в мире кулинарии. Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталка Петрик — сможет ли она теперь искусить судей своими кулинарными шедеврами? На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-аматоры из «МастерШеф»-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун.

Следите за новостями на официальных страницах проекта «МастерШеф» в инстаграм, фейсбук и на сайте СТБ, чтобы первыми узнать, кто еще из участников вернется в «Битву сезонов» за реваншем.

Производство — StarLight Production.

Директор творческой студии — Елизавета Гусева.

Креативный продюсер студии — Владимир Турич.

Руководитель проекта — Андрей Пышный.

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

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