В Англии пудинги готовят на новогодние и рождественские праздники и предпочитают это традиционное сытное лакомство подавать по-домашнему, без особых изысков. Как же приготовить это вкуснейшее блюдо? Пошаговый рецепт приготовления английского пудинга от судьи «МастерШеф» Владимира Ярославского читайте в материале.

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Ингредиенты:

курага – 50 г

инжир – 100 г

финики – 100 г

бренди – 25 мл

портвейн – 25 мл

молотая корица – 0.5 ч. л.

молотый кардамон – 0.5 ч. л.

молотый мускатный орех – 0.5 ч. л.

сливочное масло (мягкое) – 75 г

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

обычная мука – 200 г

какао-порошок – 25 г

измельченный темный шоколад 70 % – 50 г

измельченный белый шоколад – 50 г

темное пиво – 250 мл

апельсин – 1 шт.

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Приготовление:

За день до готовки поместить бренди, портвейн, сухофрукты и специи в большую миску и оставить на ночь. В день готовки смешайте сахар и масло в большой миске, затем добавьте яйца и хорошо перемешайте добела. Отдельно смешайте муку, какао-порошок и шоколад. После того, как сухие ингредиенты хорошо перемешаны, в смесь с маслом добавьте темного пива, апельсиновый сок, цедру и вымоченные фрукты, перемешиваем аккуратно, добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто. Смажьте сливочным маслом форму для пудинга и посыпьте чуть-чуть мукой. Вылейте смесь для торта в емкость и положите сверху смазанный маслом, вырезанный из пергамента круг, как крышку, и очень плотно закройте фольгой. Может быть, даже закрепите чем-то фольгу. Поместите пудинг в пароварку, над кипящей водой, и готовьте на пару в течение 2 часов, не забывая доливать воду в пароварку. Когда пудинг приготовлен, выньте его из пароварки и оставьте остывать на ночь. Прямо в форме с фольгой. Храните пудинг в холодном темном месте. Раз в неделю сбрызгивайте его бренди, аккуратно открыв фольгу и пергамент. Чтобы подать пудинг, просто разогрейте его на пару в течение 60 минут. Сервируйте со взбитыми сливками или мороженым. Можно обливать бренди или коньяком и поджигать. А можно подавать даже холодным и с заварным кремом!

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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