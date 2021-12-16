Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Английский пудинг: рецепт от Владимира Ярославского

16.12.2021

В Англии пудинги готовят на новогодние и рождественские праздники и предпочитают это традиционное сытное лакомство подавать по-домашнему, без особых изысков. Как же приготовить это вкуснейшее блюдо? Пошаговый рецепт приготовления английского пудинга от судьи «МастерШеф» Владимира Ярославского читайте в  материале.

Больше по теме: Меню на Новый год 2022 — что приготовить дома

Ингредиенты:

  • курага – 50 г
  • инжир – 100 г
  • финики – 100 г
  • бренди – 25 мл
  • портвейн – 25 мл
  • молотая  корица – 0.5 ч. л.
  • молотый кардамон 0.5 ч. л.
  • молотый мускатный орех 0.5 ч. л. 
  • сливочное масло (мягкое) – 75 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • обычная мука – 200 г
  • какао-порошок – 25 г
  • измельченный темный шоколад 70 % – 50 г
  • измельченный белый шоколад – 50 г 
  • темное пиво 250 мл
  • апельсин 1 шт.

Больше по теме: Десерты на Новый год 2022

Приготовление:

  1. За день до готовки поместить бренди, портвейн, сухофрукты и специи в большую миску и оставить на ночь.
  2. В день готовки смешайте сахар и масло в большой миске, затем добавьте яйца и хорошо перемешайте добела. 
  3. Отдельно смешайте муку, какао-порошок и шоколад.
  4. После того, как сухие ингредиенты хорошо перемешаны, в смесь с маслом добавьте темного пива, апельсиновый сок, цедру и вымоченные фрукты, перемешиваем аккуратно, добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.
  5. Смажьте сливочным маслом форму для пудинга и посыпьте чуть-чуть мукой. 
  6. Вылейте смесь для торта в емкость и положите сверху смазанный маслом, вырезанный из пергамента круг,  как крышку, и очень плотно закройте фольгой. Может быть, даже закрепите чем-то фольгу.
  7. Поместите пудинг в пароварку, над кипящей водой, и готовьте на пару в течение 2 часов, не забывая доливать воду в пароварку.
  8. Когда пудинг приготовлен, выньте его из пароварки и оставьте остывать на ночь. Прямо в форме с фольгой.
  9. Храните пудинг в холодном темном месте. Раз в неделю сбрызгивайте его бренди, аккуратно открыв фольгу и пергамент.
  10. Чтобы подать пудинг, просто разогрейте его на пару в течение 60 минут.
  11. Сервируйте со взбитыми сливками или мороженым. Можно обливать бренди или коньяком и поджигать. А можно подавать даже холодным и с заварным кремом!

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

Больше по теме: Десерты на Новый год: топ-10 рецептов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить