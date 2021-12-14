Тыквенный пирог в глазури: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
14.12.2021
Обычно в течение всей осени и зимы судья шоу «МастерШеф» готовит блюда из тыквы. В нашей стране этот овощ любят и выращивают в промышленных масштабах. Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный тыквенный пирог дома. Подробный рецепт ― в материале.
Больше по теме: Френч-тост: рецепт от Владимира Ярославского
Ингредиенты:
- сахар ― 1 стакан;
- коричневый сахар ― 1 стакан;
- яйца ― 4 шт.;
- пищевая сода ― 1 ч. л.;
- разрыхлитель ― 1 ст. л.;
- сливочное масло ― 200 г;
- мука ― 3 стакана;
- сливки 30% ― 1/2 стакана;
- ванильный экстракт ― 1 ст. л.;
- сыворотка ― 1/2 стакана;
- корица ― 1 ч. л.;
- мускатный орех ― 1 ч. л.;
- тыквенное пюре ― 250 г
Для глазури:
- сливочное масло ― 1/2 стакана;
- коричневый сахар ― 1 стакан;
- сахарная пудра ― 1 стакан;
- сливки ― 1/2 стакана.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты.
- Разогрейте духовку до 175 °С и выпекайте 1 час.
Пирог получается невероятно пышным и пропитанным глазурью! Приятного вам аппетита!
Больше по теме: Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+