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Тыквенный пирог в глазури: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

26.10.2021

Обычно в течение всей осени и зимы судья шоу «МастерШеф» готовит блюда из тыквы. В нашей стране этот овощ любят и выращивают в промышленных масштабах. Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный тыквенный пирог дома. Подробный рецепт ― в материале.

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Ингредиенты:

  • сахар ― 1 стакан;
  • коричневый сахар ― 1 стакан;
  • яйца ― 4 шт.;
  • пищевая сода ― 1 ч. л.;
  • разрыхлитель ― 1 ст. л.;
  • сливочное масло ― 200 г;
  • мука ― 3 стакана;
  • сливки 30% ― 1/2 стакана;
  • ванильный экстракт ― 1 ст. л.;
  • сыворотка ― 1/2 стакана;
  • корица ― 1 ч. л.;
  • мускатный орех ― 1 ч. л.;
  • тыквенное пюре ― 250 г

Для глазури:

  • сливочное масло ― 1/2 стакана;
  • коричневый сахар ― 1 стакан;
  • сахарная пудра ― 1 стакан;
  • сливки ― 1/2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. Разогрейте духовку до 175 °С и выпекайте 1 час.

Пирог получается невероятно пышным и пропитанным глазурью! Приятного вам аппетита!

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