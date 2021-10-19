Буженина из индейки: рецепт от Алика Мкртчяна
19.10.2021
Как приготовить буженину из индейки? Участник кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» и «Бог мяса» Алик Мкртчян в новом посте в Instagram поделился секретами приготовления этой вкуснятины. Пошаговый рецепт буженины из индейки читайте в материале.
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Ингредиенты:
- бедро индейки
- соль и перец
- молотый мускатный орех
- душистый перец
- сухой молотый чеснок
- курага
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Приготовление:
- Берем бедро индейки и вырезаем косточку (мы же продаем, уже без косточки) и лишний жир.
- Солим, перчим и добавляем остальные специи.
- Курагу распределяем по всей поверхности, и заворачиваем в рулет.
- Завязываем в нескольких местах, кулинарными нитями.
- Оборачиваем плотно в 2–3 слоя фольги, и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 120 минут (2 часа).
- За 15 минут до истечения времени, нужно открыть фольгу и запекать до золотистой корочки!
- Подавать можно в горячем виде, как блюдо, и в холодном, как нарезанную буженину.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – chef_alik_mkrtchyan
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