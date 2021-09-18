В эту субботу, 18 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ вышел четвертый выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники прилагали максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же было в четвертом выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Участники легендарного кулинарного шоу «МастерШеф» продолжают борьбу за победу! Начало каждого ресторана ― это его концепция, и сегодня кулинары-любители в этом убедились. Они разделились на две команды, и каждой из них нужно было разработать концептуальное меню, в которое вошли закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет. В каждой команде определили капитана, су-шефа и несколько пар участников, которые работали вместе. Андрей Кадай стал капитаном красной команды, а Евгений Лобанов ― синей.

По условиям конкурса, первая пара в команде определяла концепцию ресторана и готовила закуску; вторая должна была разгадать намерения первых участников и приготовить суп согласно концепции; третья и четвертая пары ― продолжить готовить в заданном направлении. Но и это еще не все! Когда сеты были готовы, судьи перемешали блюда двух команд и обозначили только закуски. Капитанам и су-шефам надо было угадать все блюда, приготовленные их командой, ― от закуски до десерта. На вердикте судьи пробовали только те блюда, которые они угадали.

В итоге обе команды допустили кучу ошибок, но красные все же справились лучше. А команда синих «наградила» черными фартуками двух участников: Татьяну Ильину и Тамару Мельникову.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Представитель от каждой из них подходил за конвертом, где были хокку о природе и временах года. Любители должны были вдохновиться своими хокку и за час выразить настроение стихотворения в одном блюде.

Светлана и Дима не смогли воплотить весеннюю историю в своем блюде, поэтому именно эти участники получили черные фартуки.

На конкурсе черных сегодня любителям нужно было приготовить по два блюда. А из чего именно ― решали их соперники! Участники по одному заходили на кухню и выбирали продукты для блюд своих конкурентов. Рыбу заменяли на крабовые палочки, а курицу для котлеты по-киевски ― на куриные желудочки. На приготовление блюд судьи выделили участникам 1 час.

Тамара Мельникова не смогла приготовить правильно суши с козьим сыром и крабовыми палочками, и ее блюдо судьи пробовать не захотели. Именно поэтому в 4 выпуске проект покинула Тамара Мельникова.

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