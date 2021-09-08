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Панакота на йогурте из топленого молока: рецепт от Ольги Мартыновской

08.09.2021

Если перед новогодними праздниками вы решили похудеть или меньше употреблять сладкого ― этот рецепт для вас! Panna cotta ― невероятно легкий и вкусный десерт, который заставит вас отказаться от вредных магазинных сладостей и приготовить полезное лакомство для всей семьи! Рецептом вкусной панакоты поделилась судья «МастерШеф»-11 Ольга Мартыновская. Пошаговый рецепт приготовления панакоты от Ольги Мартыновской читайте в материале.

Ингредиенты:

  • молоко ― 250 мл
  • йогурт из топленого молока 4% ― 500 г
  • желатин листовой ― 5 г (3 листочка)
  • сахар по желанию ― 30 г
  • инжирный персик либо другие фрукты или ягоды ― по вкусу
  • миндальные лепестки
  • мед
  • мята или базилик

Способ приготовления:

  1. Нагреваем молоко до 80 °C, добавляем желатин (предварительно замоченный в холодной воде) и сахар.
  2. Хорошо перемешиваем, процеживаем.
  3. Соединяем с йогуртом, перемешиваем до однородной текстуры.
  4. Разливаем по формочкам и охлаждаем часок-другой.
  5. Перед подачей украшаем нарезанными фруктами, ягодами, миндалем, медом, мятой.

Приятного аппетита!

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