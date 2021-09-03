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Невероятные синабоны: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

03.09.2021

Синнабоны ароматные и очень вкусные булочки, которые точно станут самым любимым вашим десертом! Но как приготовить идеальные синнабоны в домашних условиях? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво знает ответ на этот вопрос! Рецепт читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 250 мл
  • яйца комнатной температуры – 2 шт.
  • сливочное масло комнатной температуры – 75 г
  • мука – 520–600 г
  • сахар – 100 г
  • соль – ½ ч. л.
  • 1 пакет активных сухих дрожжей (7 г)

Ингредиенты для начинки:

  • коричневый сахар – 200 г 
  • молотая корица – 3 ст. л. 
  • мягкое сливочное масло – 75 г

Ингредиенты для глазури:

  • мягкий крем-сыр – 110 г 
  • мягкое сливочное масло – 55 г
  • сахарная пудра – 180 г 
  • ванильный экстракт – ½ ч. л.
  • соль – 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, но не перемешивайте.
  2. Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца со смесью дрожжей, хорошо перемешайте и затем добавьте муку.
  3. Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне.
  4. Сбрызните тесто растительным маслом и дайте отдохнуть, накрыв пленкой, в ​​теплом месте.
  5. Смешайте коричневый сахар и корицу.
  6. Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте сливочным маслом и посыпьте смесью корицы с коричневым сахаром.
  7. Сделайте рулет, начиная с длинной стороны (получите рулет 45 см в длину).
  8. Нарежьте рулет на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом, и накройте пленкой. Дайте вырасти в теплом месте в течение 45 минут.
  9. Нагрейте духовку до 200 ° C. Выпекайте синнабоны по центру духовки 15 минут.
  10. Пока синнабоны выпекаются, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль и взбейте до воздушного состояния.
  11. Дайте синнабонам остыть 10–15 минут и смажьте их глазурью (фростингом).

Приятного аппетита!

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