Невероятные синабоны: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
03.09.2021
Синнабоны – ароматные и очень вкусные булочки, которые точно станут самым любимым вашим десертом! Но как приготовить идеальные синнабоны в домашних условиях? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво знает ответ на этот вопрос! Рецепт читайте в материале.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл
- яйца комнатной температуры – 2 шт.
- сливочное масло комнатной температуры – 75 г
- мука – 520–600 г
- сахар – 100 г
- соль – ½ ч. л.
- 1 пакет активных сухих дрожжей (7 г)
Ингредиенты для начинки:
- коричневый сахар – 200 г
- молотая корица – 3 ст. л.
- мягкое сливочное масло – 75 г
Ингредиенты для глазури:
- мягкий крем-сыр – 110 г
- мягкое сливочное масло – 55 г
- сахарная пудра – 180 г
- ванильный экстракт – ½ ч. л.
- соль – 1/8 ч. л.
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавьте дрожжи, но не перемешивайте.
- Смешайте в большой миске сливочное масло, сахар, соль, яйца со смесью дрожжей, хорошо перемешайте и затем добавьте муку.
- Вымешивайте тесто 10 минут руками или 5 минут на средней скорости в комбайне.
- Сбрызните тесто растительным маслом и дайте отдохнуть, накрыв пленкой, в теплом месте.
- Смешайте коричневый сахар и корицу.
- Раскатайте тесто до размеров 45 на 55 см, смажьте сливочным маслом и посыпьте смесью корицы с коричневым сахаром.
- Сделайте рулет, начиная с длинной стороны (получите рулет 45 см в длину).
- Нарежьте рулет на 12 булочек, выложите в прямоугольную форму, смазанную маслом, и накройте пленкой. Дайте вырасти в теплом месте в течение 45 минут.
- Нагрейте духовку до 200 ° C. Выпекайте синнабоны по центру духовки 15 минут.
- Пока синнабоны выпекаются, сделайте глазурь (фростинг). Смешайте крем-сыр, сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и соль и взбейте до воздушного состояния.
- Дайте синнабонам остыть 10–15 минут и смажьте их глазурью (фростингом).
Приятного аппетита!
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