Рулькой в гастрономии называют часть свиного окорока, из которой можно приготовить массу вкусных блюд. Своим рецептом рульки в темном пиве поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Ингредиенты:

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Ингредиенты для глазури:

Приготовление:

Берем чеснок и разделяем его на 4 части и кладем в сотейник. Засыпаем туда же соль и молотый имбирь и хорошенько перемешиваем. Этой смесью с чесноком мы будем мариновать рульку.

Делаем в рульке надрезы и в них помещаем чесночную смесь.

Ставим кастрюлю на огонь, отправляем туда рульку и заливаем пивом.

Затем в очищенную луковицу мы вставляем звездочки гвоздики и обжариваем на огне.

К рульке в пиве мы отправляем морковь, бадьян, половинку перца чили, лавровый лист и приблизительно 10 шт. душистого перца.

Томим на огне около 2,5 часов.