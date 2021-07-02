Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала, как готовить идеальный чизкейк «Нью-Йорк». Также Татьяна предложила оригинально украсить десерт свежей голубикой и кандурином — кондитерским золотом.

Ингредиенты:

крем чиз (или творог 9-15%) — 900 г

сахар — 200 г

яйца — 5 шт.

мука — 3 ст. л.

жирные сливки для взбивания — 100 мл

лимонная цедра — 1 ст. л.

ванилин — 1 пакетик

галетное печенье (по типу «Мария») — 280 г

сахар — 50 г

масло сливочное — 110 г

Ингредиенты для топпинга:

сметана — 240 мл

сахар — 3 ст. л.

ванилин — 1/2 пакетика

Способ приготовление:

В чаше блендера измельчите печенье, добавьте сахар и растопленное сливочное масло. Выложите полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут. Если у вас крем чиз, то соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более двух минут. Если творог — используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков. Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному. Перемешивайте не более 30 секунд. Затем добавьте отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соедините лопаткой до однородности. Достаньте нижний корж из холодильника и вылейте сырную массу сверху. Слегка постучите формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, затем уменьшите температуру до 120 градусов и выпекайте еще 60-90 минут. Сметану, сахар и ваниль соедините и вылейте на приготовленный и горячий чизкейк. Поставьте в духовку еще на 15 минут. После того как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Так после остывания он не потрескается по краям, а сохранит идеальную форму сверху. Украсьте чизкейк свежей голубикой и присыпьте сахарной пудрой и кандурином (кондитерским золотом), а в нижний слой добавьте хрустящие шоколадные шарики из рисовой муки.

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