Паста Карбонара: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Эта паста покорила миллиарды людей и теперь пришла ваша очередь приготовить это невероятное блюдо! Даже если сейчас нельзя насладиться вкусами любимой пасты в самой Италии, Неаполь можно создать на собственной кухне! Свой любимый рецепт пасты Карбонара раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

панчетта — 40 г на 1 порцию

яйца — 1 желток на одну порцию + 1 желток ко всему количеству

черный перец

паста спагетти

сыр Пекорино Романо— 30 г на 1 порцию

черный свежемолотый перец

Способ приготовления:

Обжарьте панчетту. Взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец. Смешайте смесь с обжаренной панчеттой в миске. Отварите пасту. Отставьте немного воды из-под пасты для соуса. Выложите пасту в сковороду, где была обжаренная панчетта и добавьте весь соус, а также добавьте немного воды из-под пасты. Подавайте, украсив сыром Пекорино.

Приятного аппетита!

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