Паста Карбонара: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
11.05.2021
Эта паста покорила миллиарды людей и теперь пришла ваша очередь приготовить это невероятное блюдо! Даже если сейчас нельзя насладиться вкусами любимой пасты в самой Италии, Неаполь можно создать на собственной кухне! Свой любимый рецепт пасты Карбонара раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- панчетта — 40 г на 1 порцию
- яйца — 1 желток на одну порцию + 1 желток ко всему количеству
- черный перец
- паста спагетти
- сыр Пекорино Романо— 30 г на 1 порцию
- черный свежемолотый перец
Способ приготовления:
- Обжарьте панчетту.
- Взбейте яйца и добавьте сыр, черный перец.
- Смешайте смесь с обжаренной панчеттой в миске.
- Отварите пасту.
- Отставьте немного воды из-под пасты для соуса.
- Выложите пасту в сковороду, где была обжаренная панчетта и добавьте весь соус, а также добавьте немного воды из-под пасты.
- Подавайте, украсив сыром Пекорино.
Приятного аппетита!
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