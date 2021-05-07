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Эктор Хименес-Браво получил вид на жительство в Украине

07.05.2021

Всемирно известный шеф-повар, преподаватель кулинарного искусства, основатель компании Bravo Restaurant Group и судья шоу «МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво получил вид на жительство в Украине. Подробности ― далее в материале.

«Теперь официально я ― украинец! Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой большой чести!» ― написал судья на своей странице в Instagram.

Напомним, что 3 сезон шоу «МастерШеф. Профессионалы» достиг своего экватора! Следите за любимыми участниками и судьями уже завтра, 8 мая, в 19:00 на телеканале СТБ!

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