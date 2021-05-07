Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт от Татьяны Литвиновой
07.05.2021
Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала, как готовить идеальный чизкейк «Нью-Йорк». Также Татьяна предложила оригинально украсить десерт свежей голубикой и кандурином — кондитерским золотом.
Ингредиенты:
- крем чиз (или творог 9-15%) — 900 г
- сахар — 200 г
- яйца — 5 шт.
- мука — 3 ст. л.
- жирные сливки для взбивания — 100 мл
- лимонная цедра — 1 ст. л.
- ванилин — 1 пакетик
- галетное печенье (по типу «Мария») — 280 г
- сахар — 50 г
- масло сливочное — 110 г
Ингредиенты для топпинга:
- сметана — 240 мл
- сахар — 3 ст. л.
- ванилин — 1/2 пакетика
Способ приготовление:
- В чаше блендера измельчите печенье, добавьте сахар и растопленное сливочное масло.
- Выложите полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Если у вас крем чиз, то соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более двух минут. Если творог — используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков.
- Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному. Перемешивайте не более 30 секунд. Затем добавьте отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соедините лопаткой до однородности.
- Достаньте нижний корж из холодильника и вылейте сырную массу сверху. Слегка постучите формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, затем уменьшите температуру до 120 градусов и выпекайте еще 60-90 минут.
- Сметану, сахар и ваниль соедините и вылейте на приготовленный и горячий чизкейк. Поставьте в духовку еще на 15 минут.
- После того как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Так после остывания он не потрескается по краям, а сохранит идеальную форму сверху.
- Украсьте чизкейк свежей голубикой и присыпьте сахарной пудрой и кандурином (кондитерским золотом), а в нижний слой добавьте хрустящие шоколадные шарики из рисовой муки.
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