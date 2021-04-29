Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой

Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова уже традиционно опубликовала в Instagram рецепт своей «самой вкусной пасхи в мире». Татьяна заранее продумывает, где купить самые лучшие ингредиенты для пасхального кулича, чтобы он получился «вкусным, воздушным, сладким и божественным». Данный рецепт рассчитан на огромную семью, поэтому можно смело замешивать тесто, уменьшая ингредиенты вдвое, а то и втрое. Кроме того, звезда рассказала, как готовит глазурь для куличей, которая не осыпается. Пошаговый рецепт пасхального кулича от Татьяны Литвиновой читайте в нашем материале.

Ингредиенты для кулича:

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Приготовление:

Закипятите молоко и добавьте к нему немного муки, доведя до состояния густой сметаны. Дайте остыть, чтобы руке быть тепло. Добавьте дрожжи и оставьте подниматься.

Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Аккуратно подмешайте все в поднявшуюся опару, добавьте муку, доведя до состояния густой сметаны. Оставьте подниматься.

Растопите масло и добавьте к нему сметану, сок лимона, цедру и ваниль. Добавляйте муку до такого состояния мягкости теста: оно должно стать мягким, пушистым, немного прилипать к рукам. Не забивайте тесто мукой! Вымешивать придется долго, минимум полчаса, т. к. тесто очень сдобное.

Добавьте вымытый изюм, присыпанный мукой, и рубленые цукаты. Цукаты лучше порубить в миксере, предварительно добавив в чашу миксера несколько ложек муки, иначе цукаты слипнутся в ком. Если рубить придется ножом, то тоже с мукой.

Поставьте тесто в теплое место. Оно должно увеличиться в 2 раза, это займет от 1 до 1,5 часа.

Формочки смажьте растительным маслом. Сформируйте гладкие комочки и заполните ими формочки на треть. Если формы бумажные, то просто положите комочки на дно.

Выпекать куличи желательно на нижнем поджиге, при температуре не больше 150—160 °C.

Готовые куличи сразу достаньте из металлических формочек. Если куличи высокие, то положите их на пару минут на чистое полотенце, покатайте с боку на бок, чтобы не залежался бочок.