Пасхальный кулич: рецепт от Анастасии Кобыляцкой

В преддверии светлого праздника Пасхи участница «МастерШеф.Профессионалы»-2 Анастасия Кобыляцкая поделилась с нами рецептом своего фирменного пасхального кулича. Насте отлично удаются десерты и их презентации, вот и на этот раз она креативно украсила свои куличи. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт пасхального кулича и наслаждайтесь ароматной выпечкой в праздничный день.

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Ингредиенты:

мука — 3 кг

желтки — 20 шт.

сливочное масло — 750 г

сахар — 1200 г

изюм — 600 г

ваниль

соль

цедра 4 лимонов

сметана — 300 г

свежие дрожжи — 200 г

молоко — 1200 мл

Способ приготовления:

Приготовьте опару. Перетрите дрожжи с 2–3 ст. л. сахара. Соедините их с 500 мл теплого молока. Добавьте муку, чтобы получилась консистенция теста, как для оладий. Все перемешайте и оставьте подняться в 2–3 раза, чтобы появилась характерная шапочка. Пока подходит опара, отдельно смешайте желтки с ложкой сахара, нагрейте молоко с оставшимся сахаром, растопите масло, натрите цедру, запарьте изюм, подготовьте сметану. Как только опара подойдет, поочередно добавьте все компоненты. Хорошо вымесите тесто, подливая растительное масло, чтобы тесто не забилось. Дайте тесту подойти еще раз. Как только тесто увеличится в 2–3 раза, обомните его. Смажьте формочки маслом и выложите тесто на 1/3 формочки. Дайте подойти куличам на 2/3. Поставьте куличи в духовку, разогретую до 150 градусов, потом увеличьте температуру до 180 градусов. Определяйте готовность по цвету и проверяйте деревянной палочкой. Готовые куличи смажьте глазурью и украсьте по вкусу.

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