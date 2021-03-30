Уже совсем скоро мы встретим светлый праздник Пасхи-2021. Согласитесь, что довольно сложно найти идеальный рецепт пасхи, который придется по вкусу именно вам. Своими секретами приготовления праздничного блюда поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко. Пошаговый рецепт пасхи – читайте в материале.

Ингредиенты для опары:

молоко – 500 мл

сахар – 25 г

мука – 100 г

дрожжи свежие – 20 г

дополнительно 75 г муки

Ингредиенты для теста:

белок – 150 г

желтки – 100 г

сахар – 220 г

сливочное масло – 250 г

растительного масло – 60 г

мука – 600–700 г

Ингредиенты для сиропа:

цукаты (вишня, изюм, орехи) – 400 г

вода – 200 мл

сахар – 120 г

черный ром – 80 мл

Ингредиенты для глазури:

белок – 150 г

сахар – 300 г

Больше по теме: Пасхальный кулич: рецепт от Татьяны Литвиновой

Приготовление опары и пасхи:

Начнем с опары. Разогреваем молоко с сахаром до 38–40 градусов. Добавляем дрожжи и муку. Растираем все до однородности (можно эту массу пробить погружным блендером). Добавляем 75 г муки и оставляем подходить. В сотейнике готовим сироп. Когда закипел, снимаем с огня. Даем остыть и добавляем к сиропу черный ром и цукаты. И оставляем на несколько часов. Взбиваем белки и желтки с сахаром (по 110 г) до хорошей пены. Растапливаем сливочное масло. Когда опара подошла, добавляем к ней желтки и белки, взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло и растительное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем муку. Когда тесто будет готово, оставляем его на первую расстойку на 1 час. Затем обминаем тесто. Вторая расстойка 40 минут. Обминаем. Формируем тесто в соответствии с вашей формой. Оставляем тесто на 30–40 минут подходить в форме. Выпекаем при 170 градусах. Время зависит от вашей формы.

Приготовление глазури:

Смешиваем белок с сахаром и на паровой бане при постоянном помешивании доводим массу до 55 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на то, что в массе не должно остаться кристаллов сахара. После взбиваем до мягких пиков. Для декора я использую цукаты, орехи, сухоцветы, сублимированные ягоды и фрукты.

Больше по теме: Пасхальный кулич: рецепт от Анастасии Кобыляцкой

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ