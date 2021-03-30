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Пасха: рецепт от Ефима Кравченко

30.03.2021

Уже совсем скоро мы встретим светлый праздник Пасхи-2021. Согласитесь, что довольно сложно найти идеальный рецепт пасхи, который придется по вкусу именно вам. Своими секретами приготовления праздничного блюда поделился участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ефим Кравченко. Пошаговый рецепт пасхи – читайте в материале. 

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 500 мл 
  • сахар – 25 г
  • мука – 100 г 
  • дрожжи свежие – 20 г
  • дополнительно 75 г муки

Ингредиенты для теста:

  • белок – 150 г
  • желтки – 100 г
  • сахар – 220 г
  • сливочное масло – 250 г
  • растительного масло – 60 г
  • мука – 600–700 г 

Ингредиенты для сиропа: 

  • цукаты (вишня, изюм, орехи) – 400 г
  • вода – 200 мл
  • сахар – 120 г
  • черный ром – 80 мл 

Ингредиенты для глазури: 

  • белок – 150 г
  • сахар – 300 г 

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Приготовление опары и пасхи: 

  1. Начнем с опары. Разогреваем молоко с сахаром до 38–40 градусов. Добавляем дрожжи и муку. Растираем все до однородности (можно эту массу пробить погружным блендером). Добавляем 75 г муки и оставляем подходить.
  2. В сотейнике готовим сироп. Когда закипел, снимаем с огня. Даем остыть и добавляем к сиропу черный ром и цукаты. И оставляем на несколько часов.
  3. Взбиваем белки и желтки с сахаром (по 110 г) до хорошей пены. Растапливаем сливочное масло. 
  4. Когда опара подошла, добавляем к ней желтки и белки, взбитые с сахаром, растопленное сливочное масло и растительное масло. Перемешиваем до однородности и добавляем муку. 
  5. Когда тесто будет готово, оставляем его на первую расстойку на 1 час. Затем обминаем тесто. Вторая расстойка 40 минут. Обминаем.
  6. Формируем тесто в соответствии с вашей формой. 
  7. Оставляем тесто на 30–40 минут подходить в форме. 
  8. Выпекаем при 170 градусах. Время зависит от вашей формы. 

Приготовление глазури: 

  1. Смешиваем белок с сахаром и на паровой бане при постоянном помешивании доводим массу до 55 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на то, что в массе не должно остаться кристаллов сахара. 
  2. После взбиваем до мягких пиков. 
  3. Для декора я использую цукаты, орехи, сухоцветы, сублимированные ягоды и фрукты.

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