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Тесто для пиццы: рецепт от Владимира Ярославского

26.03.2021

Обожаете пиццу, но терпеть не можете готовить тесто своими руками? Секрет приготовления отличнейшего теста для пиццы нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • мука хлебопекарная (обогащенная белком) высшего сорта — 800 г
  • вода комнатной температуры — 550 мл
  • соль — 12—14 г
  • сухие дрожжи — 4 г
  • оливковое масло — 15 г

Способ приготовления:

  1. Сухие дрожжи разводим в едва теплой воде, даем постоять минут 15.
  2. Добавляем примерно половину муки, замешиваем тесто и, накрыв полотенцем, даем постоять 2—3 часа при комнатной температуре.
  3. Эта первая «опара» должна подойти 2—3 раза.
  4. Далее вмешиваем оставшуюся муку, соль и масло и еще даем постоять примерно час—полтора. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
  5. Формируем шары — из этого количества должно получиться 6 штук, но вы можете сделать и 5, и 4. Для этого делим тесто и скатываем его в шары руками. Можно даже предварительно слепить руками, а потом «закатать».
  6. Оставляем на ночь в холодильнике, но можно и чуть больше — даже 2—3 суток!
  7. Достаем уже сформированный шар теста, немного растягиваем руками по кругу.
  8. Берем пергамент, посыпаем его мукой и уже полностью формируем основу для пиццы.
  9. Выкладываем на тесто свою любимую начинку и ставим в разогретую до 240 ° C духовку примерно на 8—10 минут.

Приятного аппетита!

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