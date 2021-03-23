Аппетитное и правильно приготовленное мясо станет главным блюдом вашего семейного ужина. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился рецептом домашней баранины. Пошаговую инструкцию по приготовлению найдете в материале.

Ингредиенты:

Паста для том-яма – по желанию

Травы – на ваш вкус

Соль – 10 г (на 1 кг мяса)

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Приготовление:

Мясо предварительно засолить: 10 г соли на 1 кг продукта. Обмазать смесью душистого и чёрного перцев.

Нашпиговать мясо чесноком и морковкой, сбрызнуть красным вином и оставить на ночь.

Утром сформировать «лодочку» из фольги, положить туда лопатку, добавить немного вина, обложить травами и можно ещё натереть аджикой или пастой для том-ям.

Плотно закрыть все конвертом. Поставить в духовку на 150 градусов на 1 час, затем уменьшить на 130 градусов на 6 часов.

После этого открыть мясо, увеличить температуру до 200–220 градусов и, периодически поливая соком, добиться запеченной коричневой корочки.