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Домашняя баранина от Владимира Ярославского

23.03.2021

Аппетитное и правильно приготовленное мясо станет главным блюдом вашего семейного ужина. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился рецептом домашней баранины. Пошаговую инструкцию по приготовлению найдете в материале.

Roast Leg of Lamb

Ингредиенты:

  • Лопатка баранья
  • Соль – 10 г (на 1 кг мяса)
  • Смесь перцев
  • Чеснок – по вкусу
  • Морковь – по вкусу
  • Красное вино – 200 мл
  • Травы – на ваш вкус
  • Аджика – по желанию
  • Паста для том-яма – по желанию
  • Сливочное масло – 100–150 г

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Приготовление:

  1. Мясо предварительно засолить: 10 г соли на 1 кг продукта. Обмазать смесью душистого и чёрного перцев.
  2. Нашпиговать мясо чесноком и морковкой, сбрызнуть красным вином и оставить на ночь.
  3. Утром сформировать «лодочку» из фольги, положить туда лопатку, добавить немного вина, обложить травами и можно ещё натереть аджикой или пастой для том-ям.
  4. Плотно закрыть все конвертом. Поставить в духовку на 150 градусов на 1 час, затем уменьшить на 130 градусов на 6 часов.
  5. После этого открыть мясо, увеличить температуру до 200–220 градусов и, периодически поливая соком, добиться запеченной коричневой корочки.
  6. Вынуть мясо, взять мясной сок, что оставался от готовки в «лодочке», процедить, снять верхний жир, чуть выпарить на сковороде, и затянуть 100–150 граммами сливочного масла. Получится соус для лопатки.

Приятного аппетита!

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