Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шоколадный брауни: рецепт от Владимира Ярославского

02.03.2021

Шоколадный брауни торт характерного коричневого цвета. Этот десерт традиционный для американской кухни. Проверенным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Шоколадного брауни» читайте в  материале.

Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

Больше по теме: Безлактозная панна-котта: рецепт от Ефима Кравченко и Эдуарда Канаряна

Ингредиенты:

  • шоколад черный 200 г
  • шоколад молочный 100 г
  • масло сливочное (83%) 120 г
  • сахар 180 г
  • яйцо большое 5 шт.
  • мука 90 г
  • какао-порошок (хороший) 20 г
  • Соль морская 9 г

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром.
  2. Шоколад на водяной бане соединяем со сливочным маслом.
  3. Смешиваем муку, какао и соль.
  4. В шоколад с маслом вводим яичную смесь и затем замешиваем тесто с мукой и какао. Сильно долго лучше не перемешивать.
  5. В форму с пергаментом 26 см выкладываем смесь и выпекаем 89 минут в духовке при температуре 180 градусов. Аккуратно вынимаем, накрываем форму пергаментом и даём остыть.
  6. Я рекомендую сверху на остывший брауни добавлять шоколадный ганаш. Тут уже простор для вашей фантазии.
  7. В моем случае это ганаш с сыром рокфор ( 50 г сыра, 150 г сливок,  15 г сливочного масла и 210 г чёрного шоколада).
  8. Вы можете добавлять в тесто ещё кусочки шоколада, цедру цитрусовых, орехи или даже специи.
  9. А ещё подайте его с шариком ягодного сорбета или с пломбиром и у вас будет десерт, достойный хорошего ресторана!

Больше по теме: Сливочный чизкейк: рецепт от Александра Абрамова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить